大S、汪小菲於兩年前正式結束10年婚姻，去年年底雙方隔空交火，雙方各執一詞，連汪小菲的媽媽張蘭也加入戰局，最近還鬧上法院，家務事鬧得沸沸揚揚。然而15日張蘭在直播中透露，近日汪小菲再度飛來台灣探望家人，不過外界推測汪小菲此行還有另一個目的。

微博「頂流顏究社」發布貼文，表示張蘭在直播中透露汪小菲又飛來台灣探望，「家人已經自己提著行李，在酒店等他了」，畫面中有疑似汪小菲的身影，看得出他即便與大S撕破臉，仍十分掛心家人。此外，據悉汪小菲來台一大目的，也是為了出庭與大S的離婚官司，雙方未來動向如何，成為外界關注焦點。

事實上，大S最近透過律師表示，去年張蘭女士、汪小菲先生在微博、抖音等平台持續對她進行侮辱、誹謗等行為，她已經對兩人與他們名下的公司提出訴訟，並表示身為網路暴力受害者，將透過法律維護其合法權益，相信北京互聯網法院會依法即時審理案件，做出公平公正的判決。