曾沛慈（後）飾演鄭又菲的母親，在片中親手為癌女剪下長髮。（米倉影業提供）

馬志翔（右）、鄭人碩在魏德聖新片《BIG》中飾演兒童癌症醫師。（米倉影業提供）

魏德聖執導新片《BIG》16日公佈前導預告，主要演員群造型與劇情正式公開。曾沛慈飾演童星鄭又菲的母親，親手為患有癌症的女兒剃光頭髮；馬志翔繼戲劇《未來媽媽》後再度披上白袍，飾演名叫「溫暖」卻個性冷酷的主治醫師，與鄭人碩同台飆戲。田中千繪與范逸臣則在電影《海角七號》15年後再度組合CP出演，被戲稱「愛情長跑15年終於開花結果」，以夫婦形象登場。

《BIG》主演群多達21人，除了大量的群戲與故事線需要兼顧，還有許多表演經驗尚淺的小演員，拍攝過程充滿挑戰。不過魏德聖也透露，正因為孩子們自然的反應和本色演出，讓劇情更加生動有趣，拍攝成果令他相當滿意。

電影故事源起是多年前魏德聖在電視紀錄片中訪談一位已截肢康復的癌童，這位女孩樂觀的態度，給了他相當大的震撼與啟發，故決定將這齣埋藏許久的劇本付諸實現。本片描述6個來自不同社會階層、不同面向的家庭，因故搬到同一間兒童癌症病房，從彼此衝突到最後相互扶持的溫馨故事，電影打破大眾對於兒童癌症病房嚴肅的刻板印象，導演期盼用明亮的畫面、輕鬆的劇情帶領觀眾重新感受生命的美好。

9歲的童星鄭又菲從小就有公主夢，家人也一直讓她留著寶貝長髮，得知角色必須剃髮的時候內心十分抗拒，一度考慮放棄試鏡，但在聽完魏德聖的劇情解說之後深受感動、毅然答應演出。魏德聖表示拍攝時看到小小年紀的她態度專注，剃完髮更沒有表示後悔或哭泣，成熟的表現令他印象深刻；曾沛慈也十分心疼戲中的女兒源源，更為她的敬業感到驕傲。