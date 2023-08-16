ATP、WTA巡迴賽共站的千分等級賽事辛辛那提網球賽，台灣有謝淑薇、詹家姊妹詹詠然與詹皓晴參加女雙賽事，詹皓晴率先於32強賽出擊，和墨西哥搭擋歐兒摩絲（Giuliana Olmos）以6比2、6比4擊敗波蘭里娜特（Magda Linette）／美國佩拉 （Bernarda Pera），搶進16強。

第1盤前半段詹皓晴組合與對手互保發球局， 從第4局開始，詹皓晴組合連保帶發，其中連續兩次攻破對手發球局，連下5局而收下首盤，其中邁向拿下盤數的第8局，詹皓晴與搭擋歐兒摩絲更是強勢直落4分拿下。

第2盤一開始詹皓晴／歐兒摩絲錯過兩個破發點讓對手保發成功，並在第4局首次發球局失守陷入1比3局數落後，這一盤兩方人馬都在自己發球局遇到麻煩，總共5個發球局被破，詹皓晴組合在第6局第2次被破發、局數2比4落後之後展開絕地反攻，一口氣連下4局，成功直落二鎖定勝利。

下一輪詹皓晴／歐兒摩絲要對上美國組合布蕾迪（Jennifer Brady）／穆罕默德（Asia Muhammad），全力爭取8強。 詹詠然本站和大陸楊釗煊攜手女雙，首輪對上美國帕克絲（Alycia Parks）／湯森（Taylor Townsend），謝淑薇和一起在法網女雙奪冠的大陸選手王欣瑜再度合作，第1輪對上俄羅斯布林可娃（Anna Blinkova）／葛拉切娃（Varvara Gracheva）。