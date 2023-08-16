民眾領取到旺旺系列產品很開心，表示非常喜歡仙貝類的食品，也希望旺旺能夠多來與大家結緣。（徐佑昇攝）

民眾領取結緣的食品後，進行祭拜好兄弟的儀式。（徐佑昇攝）

宜蘭食品公司行銷企畫吳翊綺表示，基隆老大公廟為每年中元普渡舉辦之知名廟宇，這次以旗下產品向眾神明與老大公拜個碼頭，也與民眾結緣，共同祈求即將到來的中元祭順利圓滿。（徐佑昇攝）

本次結緣品由宜蘭食品公司的旺旺專車運送提供。（徐佑昇攝）

慶讚中元就要旺 宜蘭食品攜手老大公廟 「彭派」與民眾結緣

「鷄籠中元祭」傳承至今169年，除了是基隆市年度最盛大的傳統民俗活動外，同時也是交通部觀光局名列的國際級節慶，以及國家無形文化資產。其中最重要祭祀宮廟就屬位於安樂區的「老大公廟」，無論是「起燈腳」的點燈儀式，或是開龕門等，均吸引大批民眾到場參拜。為此宜蘭食品公司特別與老大公廟合作，提供美味的各式旗下食品與民眾結緣，讓前來祭拜的民眾很開心有供品可以獻給好兄弟們，也滿載而歸。

老大公廟於16日凌晨零時正式由基隆市副市長邱佩琳與主普郭氏宗親及其他代表，共同點亮老大公廟3千餘盞普度公燈，為中元祭活動揭開序幕，一早就有相當多民眾也前來拈香祭拜。宜蘭食品公司也特地共襄盛舉，與老大公廟合作，準備了各式祭拜用的旗下食品，提供給現場的香客「結緣」。

有民眾得知有免費的結緣品可以領取非常開心，也表示很喜歡旺旺系列產品，從小吃到大，最喜歡仙貝類的產品；另有民眾認為本次宜蘭食品設計的「金彭派」祭拜禮盒非常好，包裝設計掀起來就可以直接祭拜，連旗子都不用插，相當方便；更有民眾希望旺旺可以常常來結緣，讓大家都能一起分享美味的食品與祝福。

宜蘭食品公司行銷企畫吳翊綺表示，基隆老大公廟為每年中元普渡舉辦之知名廟宇，這次向眾神明與老大公拜個碼頭，祈求即將到來的中元祭順利圓滿。此次現場廣鋪旺旺產品祈求風調雨順國泰民安，正值中元普渡期間，宜蘭食品提供旗下系列品牌商品，像是大家拜拜不能少的旺旺仙貝、雪餅等米果，象徵旺平安圓滿，祭祀中元好兄弟，並且發放給現場民眾，也與民眾結下好緣。

「鷄籠中元祭」在點燈之後，從16日中午的「開龕門」，乃至後續的竪燈篙、主普壇開燈，迎接水燈，以及放水燈到最後的關龕門，等等一系列的活動，因疫情解封，預計也將湧入大量人潮與遊客共襄盛舉，共同祭拜好兄弟並為親友家人祈福。