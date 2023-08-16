前美國總統川普遭控的刑事罪名增加，但角逐白宮寶座的現任總統拜登無論是遭記者追問或發表演說時，都絕口不提川普遭遇的法律麻煩。

法新社報導，川普昨天第4度遭到刑事起訴，遭控敲詐勒索並干預喬治亞州選舉。拜登今天在另一個關鍵搖擺州威斯康辛州發表公開演說時，聚焦於風力發電與創造就業。

在忙著處理風力發電機新訂單的工廠裡，民主黨籍的拜登自吹自擂地表示，就他看來，新的就業機會與投資與他在第一任實施的主要能源和基礎建設政策有關。

這段演講的目的是在反駁川普傳達美國衰退的訊息，但他小心翼翼地不提到川普的名字，肯定也沒有提到喬治亞州起訴書。

拜登談到共和黨人的政治訊息時說：「他們跟我們說，美國正在失敗。他們錯了…美國沒有失敗，美國正在贏。」

拜登在2024年大選可能再度與川普對決，川普仍是共和黨提名戰中的聲勢領先者，因此拜登謹慎發言。

川普拒絕接受他在2020年選舉敗給拜登的結果，導致他面臨一系列起訴，首先是8月在聯邦法院遭控罪名，到他昨天在南部喬治亞州遭到起訴，他被描述成像在主導黑手黨式的行動，以推翻拜登的勝選結果。

自從川普因涉向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費，而於今年稍早在紐約首度遭起訴後，80歲的拜登一直保持沉默，深知即使對川普官司透露隻言片語，都會被共和黨對手抓到小辮子，當作聲稱他放手司法部封殺他2024年大選可能對手的證據。

拜登本來就不太喜歡與記者交談，今夏以來都在小心迴避媒體，以及他們一直拋出有關川普的提問。

拜登在搭機或在德拉瓦州海濱住家騎腳踏車時，經常忽略記者對他喊出的問題。拜登發表經過充分練習的演說時，按照稿子聚焦於重大經濟政策，尤其是他主打的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）。

這項法案命名為「降低通膨法」，目的是向美國人展現他採取行動降低物價，但這項政策的核心是為再生能源業提供投資與創造就業的獎勵措施。

拜登說，這項政策已產生1100億美元的民間投資。

白宮表示，「自總統拜登宣誓就職以來，光在威斯康辛州，企業已承諾投入超過30億美元在潔淨能源投資上。」

為2024年連任競選時，拜登可能知道他無法擺脫與川普遭起訴和接下來審訊有關的所有雜音。但他押注未如預期衰退的美國穩健經濟，終將說服選民把票投給他。

為了擺脫對手脫穎而出，拜登不認為有必要在川普的官司上加油添醋。同樣地，他對他兒子韓特（Hunter Biden）面臨的法律問題也保持緘默。美國司法部上週任命一位特別檢察官，負責調查韓特涉嫌未繳交聯邦所得稅和非法擁有槍枝等指控。

雖然韓特案件登上頭版頭條，但討論熱度馬上就被喬治亞州起訴川普給蓋過。但拜登仍面臨一場硬戰。

民意調查顯示，選民對拜登的信任度很低，他們不完全理解他的經濟政策，且對他的年紀存有疑慮。如果連任，拜登當完第2任時將高齡86歲。

不過，處於50年政治生涯的巔峰時期，拜登認為時間對他有利，認為選民將比較喜歡他的個性，而不是川普的行事作風。

拜登今天暗酸他的共和黨對手時說：「這還是個相信誠實、正派與正直的國家。」（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1120816