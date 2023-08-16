低壓帶影響，中央氣象局針對桃園市發布豪雨特報，更新至中午12時27分，桃園市觀音區累積雨量已達123.5毫米，為全台第二多，僅次於桃園大園。過去常淹水的台61線平面道路與忠孝路口，也出現淹水情形，一度有車輛困在路上但已脫困，警方緊急趕赴現場封路管制。

大園警方表示，觀音區台61線北上平面道路與忠孝路口，今上午11時許出現嚴重積水情形，草漯派出所巡邏警力到場處理，立即擺設交通連桿與交通錐執行交通管制，員警於現場管制指揮交通，目前無安全顧慮。