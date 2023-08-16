2023金山甘藷季-眾望所藷系列活動已開跑，下周末還有千人焢窯活動。（金山區公所提供）

新北市金山區為甘藷產地，因擁有特殊的火山地質加上陽明山系泉水灌溉，使金山甘藷特別香甜美味，區公所也配合每年8月初到10月底的產季，持續辦理

金山甘藷季，焢窯活動也從2020年起擴大到千人規模，每年都吸引許多遊客共襄盛舉。

因為時代變遷，焢土窯早已逐漸變成長輩幼時的回憶，為了讓更多人可以體驗這項樂趣以及品嚐金山甘藷的美味，金山區公所每年都舉辦焢窯活動，從原本的周末2天各50窯、共約500人的規模，到2020年開始擴大，並分為午後場及星光場，讓參加人數突破千人，更能吃到金山著名台農66號紅心甘藷及57號黃心甘藷的香甜可口。

金山區長劉昌松表示，「2023金山甘藷季-眾望所藷」系列活動已正式開跑，今年8月26日千人焢窯除了有午後場及星光場外，還邀請到許多表演團體及劇團演出，現場也有小農市集可購買到正宗的金山甘藷，還有親子創意DIY甘藷體驗、摸彩抽獎等精彩活動，錯過就要再等一年，希望民眾趁著暑假假期，安排一場北海岸之旅，遊遍金山各知名景點。

而本次為了讓全台民眾能夠更輕鬆的享用到金山特產甘藷，金山區公所及金山地區農會，特別與中華郵政股份有限公司基隆郵局合作，聯名推出金山紅心甘藷禮盒搭配2023金山甘藷季活動，可以上中華郵政「i郵購」網站輕鬆購買!預購活動從即日起至 9 月 18 日止，商品寄送台灣本島免運費。