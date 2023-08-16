受到美元指數近期趨漲等原因，人民幣加速走貶受到市場關注。離岸人民幣兌美元15日跌破7.3關口、創下2023年來新低，回顧近半個月更趨貶超過1700個基點。16日人民幣中間價報7.1986續下調218點，截至盤中離岸匯價暫報7.3356、再貶120個基點。但大陸專家認為，7.3左右價位將是人民幣第3季的最低點位，雖仍有一定波動，但將繼續在合理均衡水準上保持基本穩定。

這波急貶也讓大陸國家外匯管理局15日晚間發聲表態。大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英發布7月外匯收支形勢答記者問時表示，7月基本面預期改善，人民幣對美元匯率企穩回升。在此情況下，市場主體「逢低購匯」有所增多，屬於正常的理性交易，加上對外分紅派息進入季節性高峰，使得當月銀行結售匯呈現小幅逆差。

觀察這波人民幣波動與美元指數走勢密切相關。仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟時表示，主要是因為美元指數反彈抬升形成人民幣被動貶值。由於市場對歐美銀行業的基本面和未來展望重新開始重視和擔憂，對美元避險需求提高而推升美元指數。

根據Wind資料顯示，美元指數近1個月內反彈幅度較大。8月14日收盤美元指數重新站上103點，如從近期升勢起點的7月13日計算，美元指數累計走高約2.42％。

此外，有業內專家表示，15日人行進行逆回購和中期借貸便利操作時，進行了超出市場預期的「降息」，也對人民幣貶值造成一定壓力。