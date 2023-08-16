新加坡國土只有約2.5個台北市大，卻是亞洲最富有的國家之一，一名網友好奇，新加坡沒有天然資源，為何能發展這麼成功？對此，眾人歸類出兩大原因，優越地理位置及領導者英明，「領導人真的在經營，台灣哪做得到」。

原PO昨天（15日）在PTT指出，新加坡1965年剛從馬來西亞獨立出來時，什麼天然資源都沒有，跟第三世界國家差不多，結果幾十年過去，現在已經狠甩東南亞國家，甚至亞洲其他國家好幾條街，因此想知道新加坡究竟是開了什麼外掛，能逆風發展成現在這樣。

文章曝光後，網友們紛紛點出新加坡會如此成功，主要是2大原因，有好的地理位置與領導者，「主政者有遠見」、「人家就佔了海運要道」、「新加坡靠獨裁者啊」、「蔣經國獨裁時期也是經濟起飛的時期」、「執政者有眼光跟遠見帶來的，看看它周圍的國家那個樣子就知道」、「還有它地理位置+多元英語殖民文化」、「人家是菁英統治」。還有人指出，「李光耀當時跟蔡英文的會面就已經說出民進黨的問題了，缺乏長遠的看法，到現在還是一樣根本沒在想以後的事」。

根據2022年國際貨幣基金組織統計各國人均GDP，新加坡以7萬9426美元位居亞洲四小龍榜首，接著是香港4萬9700美元、台灣3萬6792美元、南韓3萬3592美元，由此可知新加坡的發展已遠超過以前齊名的香港、台灣、南韓。