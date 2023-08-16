張姓男子遭檢舉未禮讓行人，要被開罰6000元。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

張男回到現場依樣畫葫蘆，在斑馬線上伸1隻腳與汽機車「合影」，這樣檢舉要幾件就有幾件。（民眾提供／陳育賢新竹傳真）

為一掃行人地獄臭名，汽機車禮讓行人新制已於6月30日上路，但新制被認為根本是霸王條款，有人走在斑馬線上就要禮讓，無形造成無數民怨，1位駕駛人向本報投訴，懷疑有檢舉達人刻意營造「不禮讓違規事件」，只伸出1隻腳以廣角鏡頭拍攝與車輛的「合影」，明顯就是製造陷阱。

1名張姓男子向本報投訴指出，最近收到警方開出的違規通知單，是民眾檢舉其於今年7月間駕駛貨車行經新竹市經國路、光華街路口斑馬線時，沒有禮讓行人，要被開罰6000元。

張男檢視舉發照片後深感冤枉，他表示，回想當時明明沒有行人要過馬路，結果事後竟被檢舉人以手機拍到他的車輛未禮讓行人，不知檢舉人是否還可以領獎金？非常不合理。

張男氣的回到被檢舉的現場，特別站在十字路口斑馬線上，露出一隻腳「等」在斑馬線線上，前方有無數車子通過，他當場拍了好幾張照片，車輛只要稍微靠近他就違規了，他說，這種照片他要拍幾張就有幾張，1天要檢舉幾件 都可以。

張男表示，投訴的原因一方面是為自己喊冤，另方面也籲請駕駛朋友特別留意，不然很可能在不小心之下，遭人惡意人士檢舉，同時也希望政府修改「民眾拍照檢舉」的不良政策。

市警局則先澄清表示，民眾檢舉交通違規並無獎金可領取；另，警方取締汽機車不停讓行人違規，依交通部今年6月26日「研商汽機車不停讓行人違規取締認定標準」第2次會議現行取締援用原則，汽車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及汽車前懸已進入行人穿越道線上為準則。

而機車及慢車行近行人穿越道線，以距離行人行進方向不足1個車道寬（約3公尺）及車輛前輪已進入行人穿越道線上。

因此開罰構成要件以行人確有於行人穿越道「行進」之行為，此案經重新審視民眾檢舉所提連續影像資料，該自用大貨車違規事實明確，警方依法舉發無違誤。

不過，被檢舉人如對舉發事實有疑義，得依道路交通管理處罰條例第9條規定，於30日內向處罰機關（監理單位）陳述意見；或依同條例第87條規定，於裁決書送達後30日內，以原處分機關為被告，逕向管轄之地方法院行政訴訟庭提起訴訟，以維權益。