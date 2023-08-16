阿根廷舉行總統初選，有「阿根廷川普」之稱的極右翼國會議員米雷伊（Javier Milei）勝出，為10月大選投下震撼彈，也讓金融市場力大增。14日阿根廷披索重貶20%，隨後央行宣布升息21%後，基準利率上調至118％。

綜合外媒報導，現年52歲的米雷伊為經濟學家出身，曾當過搖滾歌手，經常穿著皮衣，髮型有些凌亂，由於外型與眾不同，常被作為網路哏圖。他認為氣候變遷是一個謊言，力挺禁止墮胎，因其形象與川普相似，被外界形容為「阿根廷川普」。

米雷伊在總統初選以30%得票率位居第一，勝過執政黨和保守派反對黨，跌破市場眼鏡，結果引發阿根廷股匯雙殺，因此政府出手干預。

14日阿根廷披索匯價從298.50兌1美元，來到365.50兌換1美元，重貶超過20%，創下2015年12月以來單日最大貶幅。

阿根廷央行緊急宣布，將年定存升息21%，從97%上調至118%，以安撫市場情緒。

米雷伊的政治理念也很跳tone，主張廢除阿根廷央行，改以美金為貨幣，關閉所有國營企業或改為民營化，他還建議取消衛生、教育和環境部長等職務，並聲稱政府是強盜。