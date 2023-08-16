小姐，妳嘛幫幫忙！日前，一名女子自彰化獨自騎車到一中商圈開心逛街，等到要返家時，忽然想不起來機車停放在何處？只記得停車位置旁有棵大樹，警察靠著這唯一的線索，在2所員警合作、通力尋找下，總算在1.5小時後，找到該部機車，讓該名女子順利返家。

台中市警察局育才派出所日前下午3時許接獲23歲林小姐報案稱其機車遺失，員警到場了解後，才知道林女自彰化獨自騎車到一中商圈，因急著要去逛街，沒有特別注意機車停放位置，等到開心SHOPPPING完要回家的時候，忽然發現腦袋一片空白，想不起來機車停放在何處。

左思右想只記得停在一棵大樹旁的人行道上，只好報警請求協助。因育才派出所轄內有樹的人行道並不多，加上林女聲稱自己最後印象應該是把機車停在一中街與精武路口的人行道，於是通報鄰近的公園派出所一同幫忙尋找。

就這樣雙管齊下，公園所警員騎乘警用機車四處確認樹旁的機車停車位，育才所員警則陪著林女徒步在一中商圈周遭梭巡，歷經一個半小時後，總算在三民路與育才街口的人行道上找到林女的機車，員警繞了一大圈，車輛停放位置竟然就在育才派出所對面，跟林女記憶中的位置相距近600公尺。原本擔心回不了家而愁眉苦臉的林女，在找回愛車後，又開心又羞愧，頻頻向員警道謝。

第二分局提醒，忘記機車停哪這一類的烏龍報案已不是老年人專利，因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，年輕人烏龍報案也時有所聞，民眾停放車輛後，最好隨手以手機拍下停車位置及周遭環境，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。