台北市范姓男子在2013年利用一名少女在他餐廳打工及擔任他女兒家教的機會，多次強吻及撫摸胸部、私處，他還傳訊給被害少女 「你現在喇G第一名喔」，台灣高等法院依猥褻共32罪，各判處4月到8月不等徒刑。少女提告求償100萬部分，遭台北地方法院以超過2年請求時效，判決駁回。可上訴。

范男在2013年1月至5月，僱用當時未滿16歲的少女在其所經營之餐廳打工，他邀約少女外出購買食材後，在停放於餐廳旁之車內強吻對方，且多次在餐廳廚房內親吻少女，並撫摸她胸部、臀部及下體，猥褻行為共20次。

在同時期，范男利用前往賣場採購食材之名義，搭載少女到北市內湖區之彩虹河濱公園場外停車場猥褻共10次，其中1次並拉被害人之手撫摸他生殖器；范男另在少女擔任他女兒家教期間，在他住處強行親吻少女並以手觸摸她胸部、下體，經對方一再反抗後才罷手。

高院將范男依對於未滿16歲之女子為猥褻罪判處可易科罰金之刑4月，另猥褻罪30罪各處有期徒刑6月，可易科罰金，又成年人故意對少年犯強制猥褻罪判刑8月。可上訴。

被害女子提起刑事附帶民事訴訟，主張她當時未滿16歲，范男侵害其身體、自由及貞操，致其精神受有極大之痛苦，他須賠償精神慰撫金100萬元。但范男否認猥褻行為，且主張時效抗辯，拒絕給付賠償。

台北地方法院認為，被害女子主張范男猥褻的侵權行為，分別發生於2013年2月至5月及同年9月，其於行為當時自已知悉其所受損害及賠償義務人，雖當時其仍未成年，且其法定代理人並未知悉，然至遲於她成年時、2017年5月間，已得自行主張權利。

台北地院指出，被害女子2017年成年，2019年5月間即滿2年期間，她卻到2021年6月21日才提起求償訴訟，顯已逾2年消滅時效期間，范為時效抗辯拒絕給付，即屬有據，判范男免賠。

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