14人組成的詐騙團夥，假冒知名投顧老師身分，成立股票投資群組，誘騙民眾加入群組後透過虛擬股票APP詐財，共有數十人遭到詐騙，受騙金額高達2億餘元，新竹縣警察局接獲多名受害者報案，調閱數百支監視器及過濾層層金流，鎖定特定犯嫌後一舉逮獲，其中5名嫌犯經台北地方法院裁定羈押，順利瓦解詐欺集團。

新竹縣警察局日前接獲多位民眾報案，稱自己在網路上看到知名投顧老師成立股票投資群組，加入後被推薦操作股票APP，詐騙集團便假冒的客服人員謊稱利用當沖可達到投資獲利百萬，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利。被害人投入大筆金錢後，有獲利欲出金時，客服便以各種理由推託使被害人無法出金，致使多位民眾損失慘重。

案發後，竹縣警局及新竹縣調查站共同組成專案小組展開調查，並報請台北地方檢察署主任檢察官鍾曉亞指揮偵辦。

經查發現，本案假投資遭詐騙被害人高達數十名，受騙金額更逾新台幣2億餘元，詐欺集團將詐騙款項透過人頭帳戶多層轉帳後，再經車手頭監控下由人頭帳戶臨櫃提領贓款，並立即以贓款購買虛擬貨幣，以此方式洗錢獲利製造斷點，增加警方查緝難度。

專案小組鍥而不捨，不分晝夜調閱了數百支監視器及過濾層層金流，鎖定特定犯嫌，俟時機成熟，持臺北地方檢察署核發之拘票，實施拘提，本案共拘提、傳喚詐欺犯嫌14名到案說明，查扣做案手機數十支證物，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌，移送台北地方檢察署偵辦，並經台北地方法院裁定羈押5名，順利瓦解詐欺集團。