中共中央黨校主辦《學習時報》16日發表專文〈釐清「發錢促消費」「投資過多、消費過低」等八個認知誤區〉，強調有學者提出的發錢促消費，成本太大，在中國大陸根本不可行。

文章稱，7月24日中央政治局會議提出「積極擴大國內需求，發揮消費拉動經濟增長的基礎性作用，通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給，把實施擴大內需戰略同深化供給側結構性改革有機結合起來」。進一步提升擴大內需的效果，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，需要釐清八個認知誤區，優化擴大內需的思路和措施：

「單純投資或消費拉動（主導）」的認知誤區：

要摒棄靠「單純投資或消費拉動（主導）」的認知誤區，從國民經濟循環系統的視角看待二者關係，不能將其割裂開來。應根據宏觀經濟形勢，尤其是總需求的變化，統籌考慮促進投資和消費的一攬子政策。只有將兩者有效結合起來，才能實現擴大內需戰略。

「投資過多、消費過低」的認知誤區：

解決這一問題，要從提升消費能力和消費意願入手，而不能限制投資。擴大投資，其實也是擴大消費需求和提升人們生活水準的前提和基礎。2022年，中國人均GDP僅為美國的16.7％左右。無論是推進高品質發展，促進產業結構轉型升級，還是改善人民生活水準，實現共同富裕，都要發揮好投資的關鍵作用，尤其是更好發揮政府投資帶動作用。

「投資效率不高」的認知誤區：

近些年來，中國堅持「房住不炒」，經濟增長對房地產的依賴明顯減少，成績來之不易。從中長期基本面看，房地產市場仍然有健康發展的空間，今後需要保持房地產投資的合理規模和增速，積極推動「城中村」改造和「平急兩用」公共基礎設施建設投資。

「基礎設施過剩浪費、空間有限」等認知誤區：

加大基礎設施投資，不是一個臨時、短期的需求管理工具，同時，基礎設施建設，每個時代的內涵都不一樣，不必過度強調新舊之分，但基建內容需要推陳出新，根據發展和人們生產生活需要及時調整。要處理好傳統基建和新基建的投資關係。

「政府投資擠出私人投資」的認知誤區：

中國的政府投資以基礎設施建設投資為主，帶有顯著的正外部效應。一方面，彌補企業投資不足而形成的需求缺口，彌補關係居民生活品質和企業發展環境等方面的投資「短板」，保持合理的投資需求；另一方面，間接提高社會資本的投資回報率，產生引致效應，吸引社會投資，擴大社會總需求。

「居民消費與公共消費割裂」的認知誤區：

提升擴大消費的效果，一方面要促進居民個人的實際消費；另一方面，要通過公共消費，加快公共服務和基礎設施建設，改善消費環境，疏通消費堵點，提升居民的消費意願和能力，帶動個人的消費。

「發錢促消費」的認知誤區：

有觀點認為，中國應像一些國家那樣直接發放現金，刺激消費需求。這種方法雖能起到一定作用，但成本太大，在中國根本不可行。中國的居民消費和儲蓄習慣、發展水準等與美國等發達國家有很大不同。假如每人發1000元現金，則需要約1.4兆元，但這對刺激消費能起到多大作用呢？這不僅形成了巨大的財政負擔，而且居民的消費習慣、消費結構和消費意願也制約了其效果，尤其是疫情在一定程度上使居民的預防性動機增強，消費更趨保守，這樣勢必造成寶貴財政資源的低效使用。其實，在國外這一方式也出現了成本過高、效率不佳、浪費嚴重的諸多問題。從提升財政資源使用效率角度而言，鼓勵居民消費，更應著眼於加強社保體系建設，讓老百姓有個穩定的預期，解決好住房、養老、育兒、醫療等制約消費需求的主要問題，提升居民的消費意願和能力。

「沒有政策空間」的認知誤區：

能否形成債務風險關鍵在於債務資金使用的方向和效率。只要債務資金能夠使經濟恢復或提升潛在增長水準，財源基礎得以增強，就不會出現大的債務風險。當然，也需要重視防範化解個別地區的地方債流動性風險。