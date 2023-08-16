坐落在新北林口的「李科永紀念圖書館」為新北市首座兒童專屬圖書館，建築黑色的外觀宛如鋼鐵打造的巨型積木，在今(16)日歡慶開張，新北市長侯友宜以及在地民代，以及捐贈建築的李科永文教基金會董事長李鵬雄均到場共襄盛舉。

新北市攜手李科永文教基金會在林口打造「李科永紀念圖書館」，同時也是新北市首座兒童專屬的複合式閱讀學習空間，2層樓的綠建築，以兒童的視角量身打造4大主題閱讀區，考量孩子旺盛的學習能力，設計「書香坡道」串聯動態與靜態的閱讀空間，書架則以孩子喜愛的堆疊積木為概念，透過方形、與多邊形的堆放，提供一個富有想像力的空間，同時結合林口運動公園的自然景觀，兼具環保設計的巧思。

侯友宜表示，李科永紀念圖書館是林口地區居民眾所期盼的公共建設，也是一個專為孩童量身打造的閱讀空間，感謝李科永文教基金會李鵬雄董事長熱心捐贈主體建築，市府結合民間資源推動閱讀，更能發揮加乘效果。

他說，李科永白手起家，他為了讓教育蓬勃發展，致力於蓋圖書館，所以擇址新北市林口，由李科永文教基金會捐贈約4800萬元、新北市府補助約1500萬元，歷經近4年完工，不僅新北市文化局也共同參與圖書館的設計與規畫，地方民代也非常支持。

新北市交育局表示，歡慶新北閱讀據點再＋1！林口李科永紀念圖書館特別推出一夕列親子戶外探索活動，19、20日「兒童環境教育營隊」，荒野保護協會將帶大小朋友一同探索李科永紀念圖書館周邊的生態體系，親近大自然；25、26日、9月2日「自然探索活動」則邀請到包括螞蟻帝國創辦人王秉誠、ZU創意教學創辦人溫盛豪、以及健康園藝師陳寶春等，將帶小朋友認識昆蟲與植物生態；16日至10月8日還有EASY ART兒童畫展與書展。