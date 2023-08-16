桃園市蘆竹區日前有名駕駛行駛於長興路段，卻發現前面小貨車載滿紙箱且搖搖欲墜，連忙切換至內車道，豈料就在切換車道時，前方的紙箱真的掉落，行車紀錄器影片遭PO網流傳。警方說，未接獲民眾報案，不過貨車未將貨物綁緊導致飛散，將依規舉發，貨車駕駛最高將面臨1萬8000元罰鍰。

行車紀錄器畫面可見，有駕駛於14日早上9點許行駛在蘆竹長興路段，前方貨車載著許多大型紙箱，而且並沒有做任何加固措施，駕駛驚覺不妙，擔心貨車上的物品恐會掉落，想切換車道躲避，沒想到這時紙箱真的掉下來，中間還參雜1片木棧板，差點就被擊中。

蘆竹交通分隊小隊長廖璧璋受訪回應，未接獲民眾報案車禍，不過依「道路交通管理處罰條例」第30條第1項第2款規定，所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭者，處汽車駕駛人新台幣3000元以上，1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，已依規定製單舉發。

蘆竹警方呼籲民眾應遵守交通規則，裝載貨物要捆紮牢固，以防止貨物掉落造成交通事故，倘若車輛行駛中裝載的貨物未捆紮牢固因而散落於道路，除了被取締造成荷包失血外，一但危及後方行車安全造成交通事故或其他用路人損害，也需一併負擔相關民事賠償的損失。