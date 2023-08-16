台大校友謝南強捐贈整建台大總圖書館1樓，並將新空間命名為「致強大廳」，內部採淺色裝潢，在「多元共享區」，讀者可在區域內進行討論、學習或展示，滿足新時代研究及學習需求。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台大校友謝南強捐贈整建台大總圖書館1樓，並將新空間命名為「致強大廳」，內部採淺色裝潢，在「數位媒體區」中設有演練室、討論室、團體室等不同功能空間，讀者可自由賞閱視聽作品、進行數位學習。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台大校友謝南強捐贈整建台大總圖書館1樓，並將新空間命名為「致強大廳」，內部採淺色裝潢，在「數位媒體區」中設有演練室、討論室、團體室等不同功能空間，讀者可自由賞閱視聽作品、進行數位學習。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台大校友謝南強捐贈整建台大總圖書館1樓，並將新空間命名為「致強大廳」，並於今日舉辦揭牌儀式。圖左至右分別是台大圖書館館長陳光華、台大前校長管中閔、台大校長陳文章、捐贈人謝南強的姪女謝育如女士以及台大EMBA校友基金會董事長蘇哲生。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台大校長陳文章(圖右)代表學校致贈感謝狀給謝南強，由其姪女謝育如女士(圖左)代表收下。(台大提供／李侑珊台北傳真)

台大圖書館自1998年啟用迄今已滿25年，在服務近4分之1個世紀後，由經濟系校友謝南強投入經費超過新台幣1億元，啟動1樓空間裝修工程，並於近期完工，整個空間獲命名為「致強大廳」，以期提供師生更多元的閱讀空間。

台大於今(16)日舉行「致強大廳」啟用儀式，台大校長陳文章、前校長管中閔與謝南強姪女謝育如等人均到場參與。

陳文章表示，包含圖書館、國際學院與社科院在內，謝南強總捐助整修經費超過新台幣1億元，而圖書館是台大非常重要空間，非常感念捐贈。謝南強為台灣棒球之父謝國城長子，因此將父親相關作品與文物也捐贈給台大，目前也在台大圖書館展出。

這筆整修經費主要來自於管中閔及周家蓓的積極推動。管中閔提到，到國外大學參訪，校方大多會安排參觀圖書館，而台大總圖作為椰林大道上最壯觀的建築物，考量到不同時代的師生對於圖書館需求有所不同，空間與設備更必須隨著時代更新與進步，透過這次重新翻修，相信師生將會是最大受益者。

代表謝南強出席的謝育如在致詞時分享，伯父感謝台大，也覺得要飲水思源，因此非常榮幸將這份禮物獻給台大師生，之所以將大廳命名為「致強大廳」，就是希望鼓勵台大人「學以致用、莊敬自強」，也感謝台大設立謝國城文物展，展示其父功績。

台大表示，「致強大廳」採淺色裝潢，透過白色牆面及木質家具導入校園景觀及光線，同時藉由中廳樓梯的延伸及後側樂牙彎端景的表演廳，形塑嶄新視野。

台大指出，「致強大廳」包含兩大區域，其一為讀者可自由賞閱視聽作品、進行數位學習的「數位媒體區」，並設有演練室、討論室、團體室等不同功能空間，提升圖書館休憩與教育機能；其二為採用模矩架構設計的「多元共享區」，讀者可在區域內進行討論、學習或展示，滿足新時代研究及學習需求。除了嶄新的空間樣貌，圖書館更重塑服務動線，將圖書及視聽資料館藏借還、參考諮詢等重點服務整併為聯合服務台，建立更友善便利的使用環境，歡迎校內師生及社會大眾多加利用。