在戀愛中，有些人當很愛對方時會無限的包容，甚至赴湯蹈火都在所不惜，可是一旦不愛了，就會轉為仇恨絕不留任何情面，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、巨蟹座、金牛座一旦失戀，就會由愛生恨展開報復，所以千萬別招惹他們。

▍天蠍座

天蠍座容易被愛情改造成所謂的戀愛腦，這時就會各種的包容，只想傻傻愛著對方，盡最大的努力寵愛，只要是能做到的事情，赴湯蹈火都在所不惜，但天蠍座的恨與愛一樣強烈，因此擁有優秀的復仇基因，若讓他們由愛生恨的話，就會展開一系列的報復計畫。

▍巨蟹座

巨蟹座的個性能屈能伸。戀愛時，他們會努力展現出最貼心的一面，力求讓戀人處在一種舒適的狀態，同時也會百依百順。但巨蟹座一旦失戀後，原本溫柔善良的一面就會秒變成如同冰塊般，一樣堅硬寒冷，並且絕不留情面展開報復。

▍金牛座

愛對方就要付出最好的一切，同時會想看到伴侶心滿意足、開心快樂的樣子，金牛座的思維就是這麼簡單，即便有些固執，但為了愛情能硬生生做到百依百順，但也因為如此，他們無法忍受被辜負，若到了恨的地步將會非常嚴重，就會用報復來紓解怨氣了。