經過鐳223治療，陳先生腰痛狀況明顯改善，也能自行活動了。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

陳先生經檢查發現，癌細胞已有有多處骨轉移(圖中黑點)。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗78歲陳姓男子5年前因排尿困難就醫，診斷發現為攝護腺癌第3期，經放射線治療和抗荷爾蒙治療後，攝護腺癌指數從19下降到0.025，恢復狀況良好，但他近年疏於定期追蹤，直到最近因腰痛與走路困難無力，才回診檢查發現其攝護腺癌已轉移到骨骼。醫師建議先接受放射線同位素鐳223治療，改善腰痛狀況後，再使用新型抗荷爾蒙口服藥物，才讓他指數下降至5，同時不再感到疼痛，也能自行活動、正常生活。

大千綜合醫院泌尿科主任吳亞伸表示，當癌細胞尚未擴散出攝護腺時多為第1期與第2期的攝護腺癌，通常建議以手術或放射線治療，同時配合短期荷爾蒙治療來控制病情。若癌細胞已擴散到攝護腺包膜外，即為第3期，以及遠端轉移至內臟或骨頭第4期，則建議以抗男性荷爾蒙療法為基礎，加上放射線治療來抑制癌細胞。然而有時轉移至骨頭的部位不只1處而難以治療時，放射線同位素鐳223治療就能派上用場。

院方核子醫學科主任趙剛宏說，鐳223放射性同位素治療，適用於治療攝護腺癌骨轉移，臨床研究證實能夠延長病人整體存活率。透過靜脈注射，讓鐳223分子在體內找尋並破壞轉移的癌細胞，對周圍正常組織影響較小，可避免傳統化療或電療大範圍的破壞與副作用，除此之外，鐳223主要經由腸道排出體外，對於肝腎功能異常的病人，則不需要調整劑量。

根據統計，近年罹患攝護腺癌的人數有增加的趨勢，加上苗栗老年人口偏高，不少攝護腺癌病人發現時已是中晚期，治療的副作用、疼痛感與行動不便，常造成病人與家屬的困擾。吳亞伸主任表示，新型的鐳223治療能幫助攝護腺癌合併多處骨骼轉移的病人，改善生活品質、延緩骨骼轉移惡化，且目前已納入健保給付，能讓中晚期攝護腺癌病人獲得良好的治療方式。