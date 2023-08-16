民進黨市議員張顥瀚表示，田寮河整治也要考量目前造成民眾和環保局清潔人員困擾的「鳥糞空襲」問題。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑表示，田寮河要持續研擬更徹底整治的方案，有關鳥糞部分問題，將會請產發處來研擬可能建立一個鳥類的棲息地，解決問題。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

國民黨市議員藍敏煌表示，目前田寮河整治計畫都是林右昌時期的，市府也應該要盡快提出新的政治計畫。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

國民黨市議員韓世昱表示，東明大排很久沒清理要處理，另外田寮河改善二期計畫說明會開完後執行狀況似乎「無疾而終」，毫無消息，希望能積極處理。（翻攝畫面／徐佑昇基隆傳真）

基隆市的西定河與旭川河交界處，原先是鳥類的棲息地，但興建沉砂池破壞棲地後，大量鷺鷥遷徙至田寮河畔的樹上，也造成周遭停車者與行人頻遭鳥糞「空襲」之問題。（本報資料照）

基隆市的田寮河是台灣第一條人工運河，但因沿線多民宅商家，再加上潮汐影響，導致田寮河的水質狀況一直是歷任市長最頭痛的問題。15日基隆市議會臨時會就田寮河改善情形討論，國民黨市議員藍敏煌表示，目前改善工程都是前市長林右昌時期的計畫，希望能提出謝市府的版本。無黨籍市議員陳冠羽與民進黨市議員張顥瀚均表示，希望市府能有效改善田寮河沿岸鳥類棲息造成的大量鳥糞問題。對此謝國樑表示，將請產發處研擬設立一個適合的鳥類棲息地，解決相關問題。

無黨籍市議員陳冠羽及市議員張顥瀚均表示，市府除了田寮河本身的整治外，也要關心田寮河畔的鳥類大量聚集造成的「鳥屎空襲」問題，已造成市民極大困擾。

張顥瀚說，因為先前西定河改善時的沉砂池破壞了鷺類原本的棲息地，導致這些鳥類都遷移至田寮河畔，造成嚴重的鳥類棲息地之鳥屎襲擊問題，讓環保局人員每天都要清理，市府雖然有研擬要設立雨遮，但可能沒辦法根除問題，應該思考要如何在整治過程中與鳥類共存。

無黨籍議員陳冠羽表示，會造成這個問題就是前任市府環保局沒有做好生態檢核工作，未來應該要研議補償這些鳥類的棲息地，否則再砍樹修剪，可能會讓鳥類轉至人類社區棲息，會造成居民更大的困擾，所以除了環保局，希望都發處和產發處也能一起合作重新規畫，解決問題。

對此謝國樑回應，他從上任前就一直在研究田寮河整治問題，目前污水工程會執行到2025年，但後續要怎麼在改善，也有必要再規畫。至於田寮河鳥糞問題，具體上要如何讓鳥類與人類共存，他會請產發處動保所研究方案，看看能不能做出適合鳥類棲息的聚落，因為沒規畫就讓人鳥直接聚在一起，一定會持續發生衝突。

國民黨市議員藍敏煌則建議，目前田寮河的改善計畫都是前市長林右昌時期的，應該要提出謝市府的版本；國民黨市議員韓世昱則表示，東明大排很久沒清理要處理，另外二期計畫說明會開完了，但執行狀況似乎「無疾而終」，毫無消息，希望能盡快改善；國民黨市議員曾紀嚴則表示，愛四路的夜市攤販污水也會造成田寮河污染，也要一併提出規畫。

環保局馬仲豪表示，市府從2017年有成功爭取前瞻計畫的「全國水環境改善計畫」經費共6億966萬9000元，目前一期工程已於今年1月完成，二期工程將再針對周邊環境景觀等改善，可以讓田寮河成為綠意盎然的休憩場所。