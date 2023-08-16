夏威夷毛伊島（Maui）野火8日爆發以來，至今奪走101條人命，當局尚未調查清楚起火原因，不過外界指責電力公司未事先斷電，導致電線、電線桿被強風吹斷，引發火苗，進一步向外蔓延。另有居民錄到電桿被強風吹斷、爆出火光、後續延燒成熊熊大火的畫面，這支影片也被指是調查火源的「關鍵證據」。

美聯社報導，夏威夷毛伊島居民特魯（Shane Treu）8日破曉時被呼嘯而過的陣陣狂風驚醒，他外出查看，赫然看見對街一根木製電線應聲斷裂、迸出火光，電線桿掉落在地上乾草堆時，瞬間點燃整排火焰。

毛伊島居民特魯（Shane Treu）8日清晨直播住家對街草叢起火畫面，一開始只看到灰煙。

特魯隨即播打911通報，並開始在臉書上直播火勢，一邊用自家水管滅火。

他受訪描述當時聽到「嗡嗡聲」，就像有人點燃煙火，「它直接燒向山丘上的一大堆草叢，在強風下，火勢熊熊燃燒」。

49歲的特魯一共在臉書上直播三次，從當地時間8日清晨6時40分開始，3分鐘前夏威夷官方收到第一起火警通報。第一支影片捕捉到乾草堆中飄出陣陣灰煙，遠處伴隨零星橘色火焰；第二支影片中，消防人員已經抵達現場，不過火勢也已擴大，一整排橘色火焰在對街草地上蔓延，他一度拉近鏡頭，畫面顯示草地上躺著電桿，橙色火焰環繞，突然一陣狂風吹來，現場瀰漫灰色濃煙，幾乎看不見道路；第三支影片中，消防人員疑似已撲滅火勢。

毛伊島居民特魯（Shane Treu）8日清晨直播住家對街草叢起火畫面，一開始只看到灰煙，第二支影片捕捉到消防人員滅火，此時火勢已蔓延開來。

特魯的鄰居阿爾科納多（Robert Arconado）同時間也在一旁直播，他的影片顯示，火焰一路燒向小鎮中心。

畫面擷取自毛伊島居民阿爾科納多（Robert Arconado）的直播影片，顯示住家對街的火勢熊熊燃燒。（圖／美聯社）

當地時間上午9時，消防人員宣布特魯家附近的野火已經100％控制住，不過阿爾科納多說，3小時過後，野火又在當地死灰復燃。

毛伊島居民特魯（Shane Treu）的第三支影片顯示，野火幾乎已被撲滅。

報導指出，特魯及其他人拍攝到的畫面如今成為「關鍵證據」，外界揣測電線掉落可能是引發火災的原因，夏威夷電力公司（Hawaiian Electric Co.）也被批評收到強風警報後仍未斷電，甚至在數十支電桿陸續倒塌後仍持續供電。

目前律師已經對夏威夷電力公司提出集體訴訟，其中一名律師華茲（Mikal Watts）表示，他正在毛伊島蒐集證詞及「當下影片」，他坦言特魯的影片就是「可靠證據」，至少有一個電線起火來源是在樹倒向電線時發生。

圖為付之一炬的拉海納鎮。（圖／美聯社）

針對外界批評夏威夷電力公司未事先斷電，夏威夷電力公司總裁兼執行長木村雪莉（Shelee Kimura）14日表示，許多因素導致這項決定，斷電可能影響需要特殊醫療設施的患者及消防人員的灌救作業，「這爭議很大，沒有被普遍接受」。

史丹佛大學（Stanford University）氣候及能源政策計畫（Climate and Energy Policy Program）負責人、野火專家瓦拉（Michael Wara）說，沒人喜歡停電，因為非常不方便，但任何可能引發重大野火風險的設施都必須斷電。他說最後有可能是其他原因引發火勢，而倒塌的電線不是主因，但如果主因真的是電線，「這原本不需要發生」。