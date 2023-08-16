高雄詹姓男子在交友軟體認識人妻，詹男開車載人妻到百貨公司花了4680元幫買完化妝品後，一起上摩鐵開房，事後人妻要詹男買金飾送她，詹男懷疑被敲詐在超商丟包人妻，人妻找不到詹男打電話報警提告性侵，高雄地院審理後，法官發現人妻進超商還知道「要刷載具」，沒有趁機求救，審酌相關事證，判詹男無罪。可上訴。

判決書指出，詹姓男子於前年透過交友軟體認識1名人妻，同年6月份，他載著人妻到百貨公司，花了4680元買了化妝品，隨後提議到汽車旅館喝酒，2人到了房間後發生性行為，完事後，詹男開車送她回家，人妻提及希望詹男能買一只金戒指，但詹男認為被敲詐，趁著要求人妻到超商幫她買菸時，開車逃離，人妻等不到人，氣得報警提告性侵。

高雄地院審理時，詹姓男子喊冤，當天幫她付完化妝品錢後，說好到汽車旅館發生性行為，過程沒有強迫，之後對方又要求要買金戒指，才覺得被敲詐而離開；該名人妻稱，詹男是趁她酒醉微醺使不上力時，脫掉她的衣服，過程中有說「我不要」、「我很痛」，結束後要她下車幫買菸，沒想到一出超商後，詹男就開車離開。

不過根據勘驗監視器發現，詹男與人妻離開汽車旅館後，並未限制她使用手機，且進到超商時，她與店員應對情形神色自若、態度從容，並於店員結帳時主動告知「要刷載具」，完成購物行為後，走出店外進行手機實名制動作，隨後四處張望找尋被告車輛，並撥打電話，之後坐在超商外，持續撥打電話，還有傳送訊息給詹男，「放鴿子我會生氣啊」、「我報警了」。

可見事發後女子未趁機傳訊求救，而是迫切尋找詹男，與常人急於離開危險情境的反應有違，並根據精神鑑定報告等事證，因此不採信人妻說詞，判詹男無罪，可上訴。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。