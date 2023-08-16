東港東南宮在鬼門開時舉行「點生做號」儀式，由神明乩身將朱砂點在鸞生、信眾額頭，讓他們在鬼月時不受好兄弟干擾。（謝佳潾攝）

東港東南宮在鬼門開時舉行「點生做號」儀式，由神明乩身將朱砂點在鸞生、信眾額頭，讓他們在鬼月時不受好兄弟干擾。（謝佳潾攝）

國曆8月15日深夜11時許，是農曆7月1日鬼門開之際，東港東南宮、共和堂及碧靈堂遵循古禮迎普渡公，當中「點生做號」儀式終於在疫情擾亂3年後正常舉辦，吸引比往年多出1至2倍的人潮前來點硃砂保平安，信眾除東港在地人外，還有遠自高雄、恆春等外地人。

地方耆老指出，今年農曆7月1日子時，是國曆8月15日晚上11時至8月16日凌晨1時，也就是俗稱的鬼門開之時，全台廟宇幾乎都會迎接普渡公，但「點生做號」儀式卻相當罕見，以廟宇多到用「三步一小廟、五步一大廟」形容的東港鎮，也只剩下東南宮、共和堂及碧靈堂保有該傳統。

耆老說，「點生做號」是由神明乩身將朱砂點在鸞生、信眾額頭上，藉此保佑他們在鬼月時，不受好兄弟干擾、順遂平安，當中東南宮是東港保有點生做號的3間廟宇中儀式規模最大的。

東南宮主委許振生指出，東南宮從1962年成立至今61年，一直以來都遵循古禮為信眾點朱砂保平安，雖然近3年因疫情來襲打亂步伐，但很感謝信眾對東南宮的支持與信任，今年疫情趨緩後點生做號復辦，前來的人潮比往年多出約1至2倍，東南宮會持續堅持為信眾服務，這也是延續傳統價值的重要任務。

東南宮表示，東南宮是由行醫濟世的馬府元帥降駕後迎接普渡公，宮廟爐主隨後率鸞生向普渡公敬獻三牲酒禮，而元帥乩身再領鸞生到岸邊知會好兄弟，指出現在時間屬祂們所有，廟方同時準備好臉盆、毛巾、梳妝用品及金紙錢招待，而近凌晨時，就到了元帥幫信眾點硃砂的時刻。

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