擁有百萬訂閱的大陸YouTuber「錫蘭Ceylan」，半年前來台居住，常透過影片分享對時事發表看法，吸引許多粉絲追隨，但他卻突自曝過去半年住在台灣「不是非常開心」，透露已準備搬去日本居住；消息一出，引發熱議，更有網友挖出他過去批評台灣美食在大陸、香港及日本中排名墊底的言論。

錫蘭宣布離台的消息曝光後，就有網友翻出他曾在推特（現為X）批台灣美食，當時錫蘭在文中寫下：「如果讓我在大陸、香港、日本、台灣裡挑的話，我也會給台灣美食墊底，真的除了滷肉飯和牛肉麵，其他我都不怎麼喜歡吃，也不覺得特殊。馬來西亞及韓國沒去過不好評價」。

錫蘭過去批評台灣美食言論遭挖。（圖／截圖自PTT）

該言論被翻出後，有網友表示「尊重他的意見，畢竟他是真的有體會過台灣生活的人，總比一堆沒看過台灣就說台灣又破又落後的人好很多了」，不過其他人則酸：「尊重個人言論，但強烈建議他回上海家吃自己喔」、「珍惜言論自由的權利」、「台灣美食難波萬」，也有人直言：「台灣美食不在台北啦」，引起討論。

事實上，錫蘭透露，自己想要離開台灣的原因很多，最主要的就是「很難有出門自由」，他外出時經常被認出，若只是請求合照倒還好，主要是「有些時候會被偷拍，被發到網上」，讓他感到沒隱私，坦言自己這在台灣這半年不太開心，所以經長時間思考後決定離開。