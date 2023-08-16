112學年度大學分發入學昨日放榜，台大在分發入學核定名額比率位居全國第2高。台大校長陳文章今(16)日表示，未來將會提升申請入學等管道的升學比例，但分發入學占比依舊不會太低。

陳文章提到，繁星推薦的入學管道，主要是照顧弱勢學子，而特殊選才則是針對具有特別專長的考生而設置，台大將會逐漸調升入學名額，而申請入學將計畫從今年度的49％，調整到明年的50％，希望能讓各院系招生更有彈性；至於作法上，將採取逐年向教育申請的做法來辦理。

陳文章也說，台大明年在分發入學的名額將會少一點，但比例不會差太多，至於申請等管道如果有出現缺額，也會回流到分發入學，占比不會太少。

至於醫學系的部分，陳文章提到，仍將較高招生比例放在分發入學，主要在於競爭的學子都非常優秀，但招生名額有限，考量到從申請入學、特殊選才等管道，不一定能看出學生的優勢與特色，因此安排在分發的名額就會比較多。