宜蘭縣礁溪鄉農家子弟吳建興，學習訓犬6年多，他帶領現年4歲1月大的比利時牧羊犬Eli，拿下防衛犬訓練比賽全國台產競賽總冠軍，9月5日他與Eli將代表台灣參加斯洛維尼亞FCI IGP 世界杯（全犬種）犬運動比賽，盼能為宜蘭、為國爭光。

吳建興說，Eli在2個月大時他開始養，但期間遇上疫情，Eli只能參加國內賽；過去他曾養過德國狼犬，但Eli特性是不怕艱難，與夥伴關係好，在Eli小時候會用食物誘導，如今則是以稱讚來取代食物訓練Eli。

吳建興和Eli是在3月10日拿下國內賽事冠軍，而IGP犬隻運動主要測試、評估訓練工作犬的能力和品格，競賽項目包括追蹤、服從、防衛，吳建興說，如果晚上在宜蘭市河濱公園看到1個人和1隻狗在草地上搜索時，「那就是我沒有錯！」

他坦言，訓犬這條路是孤獨的，要參加國際賽非常不容易，要接連通過基礎、初階、中階、高階等測試，選手與犬隻必須攜手合作、建立夥伴關係，經年累月練習才能得到好表現與成績，養成教育相當不容易。

今天（16日）吳建興帶著Eli前往宜蘭縣政府，縣長林姿妙期盼吳建興和Eli能為宜蘭、為國爭光，林姿妙透露，以前曾養取名為「男子漢」的狗，深感養狗就是要愛護牠，也希望大家友善動物、不棄養，縣府也會努力讓宜蘭成為友善動物的城市。