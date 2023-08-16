農曆7月鬼門開，各行各業都有不同禁忌，在醫學上也有些疾病原因不明易被解釋為中邪，家長也習慣以收驚因應，小兒科醫師施勝桓趁農歷7月盤點3種最易被誤會是中邪的小兒疾病，包括新生兒腸絞痛、嬰兒屏息症候群以及妥瑞氏症，其中腸絞痛還曾造就「黑矸標驚風散」成家喻互曉的成藥。

施勝桓解釋，50％新生兒會有腸絞痛症狀，它好發在出生後3個月內，發作時間又多是日落之後，從傍晚到清晨最厲害，發作起來小嬰兒臉脹紅、手高舉、腳踢來踢去，因病因不明，但大部分家長帶去收驚就好，他認為其實是收驚時開車載寶寶出門，轉移了注意力，讓小寶寶不要一直把注意力放在腸子，就緩解了。

施勝桓說，新生兒腸絞痛病因不明，可能與新生兒腸胃道發育還未成熟，對某些牛奶的蛋白過敏所致，建議家長讓孩子多喝母奶，或喝水解過後的奶粉，3個月後待腸胃道較成熟就緩解了。

而另一種比較會被誤以為是中邪的疾病則是「嬰兒屏息症侯群」，施勝桓說，這種疾病百年難得一見，發作起來卻嚇死人，好發在2歲以內，小朋友會突然一直哭鬧，有的也不哭，就生氣閉氣，直到臉發黑，甚至暈厥，過去曾遇到有小小孩只要進診所或打針就開始發作，讓家長束手無策。

施勝桓說，其實小病號為抗懼某些事哭鬧，此時家長不要安撫、不理他就好，通常不超過2分鐘，寶寶就會恢復正常。

第3種疾病則是妥瑞氏症，該疾病因病號會一直清喉嚨、咳嗽、眨眼、或肩膀聳一下，嚴重還會發出怪聲，種種怪異的動作易被誤為中邪，但施勝桓說，其病因是患者腦部基底核對多巴芬過度反應造成，收驚沒效，只要服用可阻斷多巴芬藥物就會好；有趣的是，該病好發在國小到青春期，其發作時間點通常與轉學、搬家、換床睡、父母吵架等壓力調適不良有關。

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