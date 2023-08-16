自然發酵的原住民傳統酒飲「小米酒」，酒汁濃醇香，連小豬都好這一味。台東排灣族人司降為送禮自釀小米酒，沒想到飼養的小豬昨日竟聞香開蓋，把整鍋小米酒喝得精光，被發現時已經成了「醉豬」，走路搖搖晃晃，昏睡6小時，醒後喝牛奶解酒，恢復正常。

1頭名為「七鼻」的粉紅小豬靈活地用豬鼻掀開鍋蓋，接著埋頭豪飲鍋內盛裝的小米酒，香濃滑順的好滋味，讓粉紅小豬一口接一口停不下來，直到飼主發現時，已經喝得醉醺醺，走路左搖右晃，令飼主好氣又好笑。

飼主司降表示，小米收穫祭期間，北部友人來訪，初嘗小米酒後相當喜歡，因此決定自釀相送，原定明日裝瓶寄給朋友，沒想昨日午休時，遭七鼻聞香偷喝，被發現時還不肯罷口，費了一番勁才把牠拉走。

對於七鼻「未成年飲酒」的行為，飼主司降說，牠打呼昏睡了6個小時，醒後喝了牛奶解酒，但可能有宿醉的情況，牠現在聞到酒味都會怕，

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