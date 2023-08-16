彰化秀傳醫院南平大樓舉辦「醫町目康樂市集」，該院運動醫學中心主講身體疼痛舒緩講座。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化秀傳醫院整合醫療健康及在地原創優質品牌，今、明兩天舉辦強調健康人文互動體驗的「醫町目康樂市集」，匯集在地良品好物的攤位，並規畫體驗學習、健康檢測等活動。參加的員工、患者及家屬說，能在醫院裡逛市集吃吃喝喝，很療癒，感到超級幸福。

秀傳副院長黃靖雅指出，活動以親子主題規畫一系列市集、五感課程體驗工作坊、健康檢測活動，現場分成用好物、呷健康、玩益智、放輕鬆4個區塊，以市集形式讓大眾認識在地好品牌，總計共有30多個攤位。

有別於一般的市集，這場在醫院內舉辦市集規畫療癒工作坊的活動，請來該院運動醫學中心主講身體疼痛舒緩講座、芳療按摩油DIY等，現場還有童玩陀螺DIY、義式蔬食料理教學等寓教於樂的活動。

明天的市集則有樂活自然療癒中心親子瑜珈、中醫漢方防蚊香包手作、陶花巷弄種子飾品DIY、頌缽音療體驗等，可讓大朋友放輕鬆、小朋友放電，享受親子共學共遊的美好時光。

彰化秀傳醫院的醫町目康樂市集每兩個月舉辦一次，院方希望藉由活動讓院內同仁、病友以及周邊民眾大小朋友紓放身心，認識及接觸台灣在地好品牌，提升自我健康意識；此外，為配合年底延平公園重新開幕，也將再擴大市集規模。