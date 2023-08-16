鄭文燦視察基捷規畫 廖先翔提問被說選舉操作

行政院副院長鄭文燦今（16）日至新北市汐止保長坑視察基隆捷運進度，表達行政院大力支持，請交通部加速計畫審議報院核定，以啟動後續設計施工作業，讓基隆捷運早日實現。簡報說明後，新北市議員廖先翔欲現場提問板南線延伸問題，但鄭文燦說，每個場合都可以訴求選舉，但公務行程處理公務。

鄭文燦與內政部長林右昌、基隆市副市長邱佩琳等人到場聽取鐵報局簡報，鄭文燦表示，基隆捷運經過多次調整，從南港到八堵有15.6公里長，設置13個車站，橫跨了基隆市、新北市跟台北市。經過多次的協商，3個市所按照的經費分擔比例原則相同；但考慮基隆財務能力，需要捷運建設開發基金，差額的部分會用捷運建設基金；中央的補助款跟地方的分擔款的比例也會略微調降。另外，這條捷運也搭配汐止東湖線，連結到台北的捷運也會更方便，所以這是比較完整的計畫。

鄭文燦視察基隆捷運規畫。（王揚傑攝）

視察結束時，廖先翔欲向鄭文燦提問有關板南線延伸到汐止的問題，但鄭文燦不等廖先翔講完，對著廖先翔說，選舉每個場合都可以訴求選舉，但公務行程處理公務，說完即轉身離開。

事後廖先翔表示，副院長鄭文燦說這是基隆捷運的最後一哩路，但在地方公聽會時，地方的民眾都希望能夠評估把板南線從台北市的南港延伸汐止樟樹灣，當天鐵道局的長官當場承諾，賴品妤委員也要求鐵道局務必做詳細的評估，結果今天鄭文燦副院長直接到現場說，我們已經快要完成最後一哩路，完全無視地方民眾的期待，而賴品妤也完全不敢追問這個問題，完全是失職的地方民意代表。