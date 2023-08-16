北市北投一名民眾，在中央北路四段一帶發現撿到一隻米克斯犬，連同飼料罐頭送至派出所，請求警方協助找尋飼主。北投警分局關渡所員警見狀，先提供飲用水供給狗狗解渴，同時將罐頭打開協助餵食，該犬雖非品種狗，但身上綁有胸背帶，員警研判應係有人飼養而非流浪犬，便通報動保處到場協助，掃描晶片順利讓犬隻找到回家的路。

動保處人員掃瞄確認犬隻體內有植入晶片，順利查詢到飼主的聯絡資料，員警立即致電飼主前來認領。當飼主焦急趕至派出所後，向警方表示，該犬已飼養多年，情同家人，平常會自行外出在住家附近散步，當日一時沒注意，跑到遠處溜躂、整日未歸，所幸有警方與動保處的協助，才讓愛犬重回家中，飼主對於警方熱心積極的服務態度非常感激。

北投分局呼籲，為提升飼主的責任及有效杜絕遺棄犬貓的行為，現有法律規定所有犬、貓均需植入晶片並上網辦理登記，若不慎家中飼養的犬、貓走失，才能迅速且有效率地找回愛犬、愛貓。