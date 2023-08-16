《富比士》雜誌在今年四月公佈2023年AI 50榜單，評選出50家最具有AI技術發展潛力的未上市公司。其中，Midjourney以獨特的AI生成能力脫穎而出，並在最近公布的「The Cloud 100」榜單獲得第85名的殊榮。從一此趨勢可發現AI生成技術將成為全球科技主流發展項目。

近日，文化創意產業的主導者江秉承CEO和Midjourney大中華區的社群代表金玲進行了一場會談。會談的核心焦點集中在如何推動AIGC教育以及未來產業發展的趨勢上。自今年起，AIGC 技術預計將大規模取代部分影音製作人員的工作，這不僅對產業帶來了衝擊，同時也為創作領域帶來了更多可能性和效率的提升。而在保持創意和專業素養的同時，台灣的教育體系也必須思考如何緊跟全球化產業轉型的步伐，否則將會衝擊經濟和青年就業。

會上，金玲舉例Runway Gen-2 AI工具能將原本時長4秒鐘的影片延長至16秒。相較過去，動畫師須投入大量的時間製作，此技術只需透過輸入基本信息和指引，AI即可自動生成精美的動畫場景，大大的節省人力及時間也降低了製作成本。

自去年5月開始封測以來，Midjourney已經吸引了超過1600萬使用者，其中 80%為男性。使用者年齡主要集中在35至45歲之間。金玲指出，使用者多聚集該年齡層的主要原因是擔心在市場競爭中被淘汰。然而，年輕人對新技術興趣缺缺可能導致AIGC產業出現發展斷層的問題。

AI生成圖像已與真人照片無異。（圖／江秉承提供）

Midjourney V5.2的畫質已經接近真人照片，而V6版本也將即將問世。江秉承透露，他已開始籌備全AI生成的電影製作，甚至表示整部電影將由AI生成的「真人」進行演出。近期還將推出互動式真人型AI助理，已吸引眾多人翹首期盼。

台灣的AI產業正蓬勃發展，不僅在晶片製造領域奠定了全球領導地位，未來在影音製作領域，將會利用AIGC技術推動產業革新。而在這個充滿挑戰和無限可能的時代，提升年輕學子在AI技能上的運用，已成為教育界的首要重點，期待未來他們能夠綻放出獨特的光芒。