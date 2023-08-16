一名軍事外交消息人士稱，英國秘密情報局（SIS，通稱軍情六處）為阻止俄羅斯和非洲的合作，準備向非洲派遣一支由烏克蘭武裝分子組成的「破壞討伐隊」。

據《俄羅斯衛星通訊社》援引消息人士報導，「據已證實的多個信息來源，為了阻止非洲國家與俄羅斯合作的發展，英國軍情六處組建了一支由烏克蘭民族主義和新納粹組織武裝分子組成的破壞討伐隊，並準備派往非洲。」

該消息人士補充稱，「應倫敦的請求，基輔政權今年7月向烏克蘭安全局和國防部情報總局下達了相關指示，要求為英國軍情六處和SAS特種部隊（英國陸軍的一支特種部隊單位）從烏克蘭民族主義部隊中，挑選100名具有豐富作戰經驗的武裝分子，以提供最大和及時的協助。」

消息人士還稱，這一武裝分子隊伍計劃於8月下旬，通過搭船方式從烏克蘭伊斯梅爾港（Izmail）派往非洲，「英國情報部門訓練的烏克蘭分隊的任務，是為破壞非洲國家的基礎設施實，以及清除準備與俄羅斯合作的非洲領導人。」