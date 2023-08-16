遠東航空董事長張綱維被控掏空公司36億元等罪遭起訴，台北地方法院2021年讓他以8000萬元現金、2000萬元人保，共1億元交保，但須每天到派出所報到，他說每天往返台北、高雄，差點因此出車禍，請求變更為每周報到一次，但遭台北地院裁定駁回。可抗告。

張綱維提出聲請表示，遠東航空公司投資案涉訟中，衍生眾多閒置成本如租金、人事費用，且有眾多協力商如春源鋼鐵股份有限公司希望先行取得工程款，他須應債權人要求，親赴澎湖、高雄處理，以消弭紛爭，減少損失。

他說，到遠航公司高雄據點處理業務時，曾為完成每日報到手續，驅車急奔台北，險釀車禍，餘悸猶存，請求將現有之定期報到處分，更改為每週向管轄警局報到一次，使他充裕時間得陪伴家人，並親赴其他縣市處理涉案件與業務，俾利籌措資金，清償債務，並挹注於新業務之籌備，亦不致妨害訴訟程序進行等語。

台北地方法院認為，張因違反證券交易法等案件，於偵查中經檢察官向本院聲請羈押，台北地院2021年2月24日裁定他8000萬元保證金及由辯護人劉煌基律師出具2000萬元之保證書，並限制住居，限制出境、出海後，准予停止羈押。

北院指出，去年4月29日依張的聲請，裁定准許他定期報到處分變更為每日下午7時至11時至新生派出所報到，考量他涉案情節等考量，命他每天上午8時至中午12時及下午7時至下午11時之間向新北市政府警察局永和分局新生派出所報到，仍屬適當且具必要性之保全方法，裁定駁回張的聲請。可抗告。