為協助身心障礙者在工作崗位上一展長才，創造友善的職場環境，嘉義縣政府勞工暨青年發展處提供「職務再設計」服務，可依個別需求規畫、排除工作障礙工具或方法，申請通過每案最高補助10萬元，先天視覺功能障礙小蓁因這項補助計畫，透過攜帶型擴視機、螢幕支架等職務再設計輔具，成功改善工作障礙，目前穩定就業中。

小蓁目前在嘉義縣某國中任職，年幼時期右眼因視覺神經問題，全盲無光覺，左眼白內障，對比度不佳，某次參與嘉義縣政府身心障礙者就業業務宣導活動，得知「職務再設計服務」，在雇主支持下向勞青處提出申請，經委員訪視後，建議以放大輔具及濾光鏡片等方式，降低小蓁不舒適情況，讓她工作更有效率，同時獲得自信，現已是學校不可或缺的小幫手。

學校陳組長表示，法規規定要聘用身心障礙員工，經縣府推薦聘用小蓁後，為協助小蓁工作更順利，採用職務再設計委員建議，在工作位置安裝檯燈補強光源，運用放大滑鼠、攜帶型擴視機、黃色夾式濾光鏡片與螢幕支架，讓小蓁在執行電腦文書與紙本資料閱讀時，可透過輔具進行文字放大與增強對比，調整視野以減輕眼部壓力與疲勞，排除以往部分資料無法看清楚的狀況，現在小蓁工作顯得得心應手。

勞青處長陳奕翰說，「職務再設計」服務，小從調整工作內容、方式，大到為任何一位身心障礙員工規畫建置專屬且適宜於職場的輔具，只要發揮創意與巧思，便能依個別需求規畫、排除工作障礙的工具或方法。

陳奕翰說，企業或身心障礙勞工申請職務再設計，會依據申請人障礙狀況進行職場訪視評估、安排輔具試用，經專家評估審查，再依個別需求補助工作設備或機具、或與雇主協商改善工作條件、調整工作方法等，每人每案最高補助10萬元，有需求者可向勞青處洽詢。