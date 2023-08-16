近日受低壓帶影響，易有短延時強降雨，一名女子表示，大雨導致腳上娃娃鞋全濕，她放陽台曬乾卻多了一股潮濕味，整雙鞋散發臭味，問有什麼方法能救回下雨天淋濕的臭鞋？網友說，鞋子淋濕第一時間就得把鞋墊取出、塞報紙吸水，報紙濕了就要立刻更換，放陰涼處風乾或電扇吹，才能消除異味，若沒有塞報紙，只能整雙丟掉。

原PO昨（15）日於PTT女版指出，某次下班騎車回家碰到下大雨，娃娃鞋都淋溼，返家後放陽台曬太陽，曬乾後卻多了一股潮濕味，整雙臭掉。她說鞋子的材質是皮質的，無法下水沖洗，問「有什麼方法能救回下雨天淋濕的臭鞋？」

網友紛紛表示，鞋子淋濕第一時間先把鞋墊拿出來，再塞報紙，且須多次更換，「第一時間塞報紙」、「皮鞋第一時間就是一直換白報紙吸水，吹電風扇陰乾，妳已經錯過了，只能再買一雙」、「鞋墊拿出來，塞報紙加除濕機，報紙濕了就立刻換」、「每天塞滿報紙、每天換」、「塞白報紙放陰涼的地方風乾」、「剛脫下就要馬上塞報紙了，多換幾次」。

另也有人突破盲點，指原PO鞋子都已淋濕，根本不用在意能不能下水洗的問題，「雖然皮製是不適合碰水或清潔劑，但因為妳的鞋已被雨水浸濕，沒有差再去沖那點水，先用小蘇打洗掉雨水味後，塞報紙吸乾再拿去吹，懶得用吹風機的話，那就電風扇吹久一點。」