桃竹竹苗跨城際公共運輸TPASS通勤月票4個方案，日前獲交通部公路總局核定票價優惠差額，新竹縣政府交旅處長戴志君指出，通勤月票預計10月上路，4縣市已共同研擬採用優遊卡儲值等方式購票，預估約有5萬人受惠。

戴志君指出，公路總局核定10到12月的4種票差補貼經費，中央補助新竹縣2449.7萬元，縣府自籌298.23萬元，實施後做滾動式檢討，視TPASS通勤月票實際執行情形，在後續年度核撥補助經費。

新竹縣通勤和通學族搭乘台鐵、公路客運等大眾運輸，每年約有700萬人次，TPASS通勤月票分成竹竹月票288元、桃竹竹月票799元、竹竹苗月票699元及桃竹竹苗月票1200元，讓民眾選擇最符合需要的票種購買及搭乘。

戴志君指TPASS通勤月票，預估搭乘率最高的是竹竹月票，每月約3萬人次佔61％，次為桃竹竹月票約1萬人次佔21％，再則竹竹苗月票6千多人次佔14％，最少的是桃竹竹苗月票約2千人佔4％，預計有近5萬人受惠。

戴志君說，4縣市已共同研擬採用優遊卡儲值等方式購票，讓民眾選擇最符合需要的票種購買，因還有相關作業仍在進行中，預計通勤月票在10月上路。

以288元的竹竹月票來說，民眾可在湖口鄉台鐵北湖站到新竹市香山站之間，及六家支線和內灣支線無限次搭乘外，新竹縣市公車、公路 客運、尖石鄉幸福巴士都可以使用搭乘，並還享有新竹縣市Youbike不限次數前30分鐘免費。

新竹市到竹東鎮大眾運輸使用率高，民眾每個月通勤費超過1500元，若使用竹竹288元通勤月票，搭乘竹客或台鐵內灣支線，每月就可省下1000多元的通勤費。