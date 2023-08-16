農業大縣雲林縣婦女因務農須長時間彎腰半蹲、提重物，導致有較高機率出現骨盆器官鬆弛、脫垂等問題，豐泰企業秉持回饋社會理念，捐助雲林縣虎尾鎮若瑟醫院設立「骨盆機能重建中心」，16日正式啟用，希望透過醫療服務的強化，減少雲林婦女骨盆相關疾病，重現青春活力提升生活品質。

若瑟醫院「骨盆機能重建中心」揭牌儀式由虎尾鎮公所主任祕書周瑛坤、豐泰企業副總經理游伯雅、豐泰文教基金會副執行長歐秋惠、若瑟醫院董事長浦英雄、院長李聰明、婦產部主任黃淑君共同主持，在神父及鷹展合唱團詩歌祝福中正式啟用。

李聰明表示，雲林為農業大縣，務農人口占全縣人口比例49.7％，高居全台之冠，許多婦女生產後立即下田、提重物，因此有較高比例患有骨盆器官脫垂、尿失禁、頻尿、夜尿等下泌尿道症狀，除造成生活不便、降低生活品質，頻尿、夜尿亦會增加跌倒、骨折風險。

李聰明說，感謝豐泰企業全力支持，豐泰總裁陳昭吉得知雲林縣因產業、人口結構等因素，骨盆機能重建中心的成立有其必要性，秉持「關懷社區、回饋社會」理念，全力贊助中心成立，令大家非常感動，也是雲林鄉親在醫療服務上的一大福音。

重建中心負責人黃淑君指出，中心能針對骨盆底機能障礙，提供非手術的保守治療，包括骨盆底肌肉強化訓練、生物回饋訓練、神經電刺激治療、高強度聚焦磁刺激治療、子宮托置入等，以減緩或改善病症及維持病人生活品質。

黃淑君提到，近年來婦女骨盆機能障礙問題獲得重視，診斷與治療方法日新月異，手術已不再是單一選擇，醫院估計重建中心每月能服務200人次以上，提供雲林婦女更專業的醫療服務與資源。