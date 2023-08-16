行政院副院長鄭文燦16日前往汐止視察基隆捷運規畫情形，內政部長林右昌及民進黨立法委員賴品妤等人一同與會，基隆捷運總經費597億元，路線由南港至八堵，預計2032年完工通車。鄭文燦表示，基隆捷運通車後將會帶動整個基隆河廊帶發展，連結首都捷運路線，構成一張大台北地區交通運輸網，不只帶來經濟效益，也能舒緩龐大通勤人潮。

基隆捷運經過多次調整協商，未來從南港至八堵的路線有15.6公里長，設置13座車站橫跨北北基三市，途經基隆河谷廊帶。還有汐止東湖線，未來還能再連結到東環。北北基三地都將受惠，能為首都圈的交通達到一定減壓效果，周邊產業也能外溢提升經濟發展。

鄭文燦表示，基隆捷運總經費597億元，北北基分擔比例原則上一樣，基隆將分擔約53億。未來基隆河谷地段將會帶來40多億的經濟效益，並減少財務分級、路線調整等支出，成立捷運開發基金約30億。而未來經濟效益也能和開發機簪達到平衡，基隆市政府僅需於9年工期內編列約17億預算，就不會有太大財政負擔。

鄭文燦指出，捷運通車後還能促進車站周圍產業升級，配合都市設計，翻轉基隆河谷產業。如保長坑工業區，未來聯合開發能把倉儲轉型成為研發中心。未來捷運站周邊交通、商業及轉乘都會是列入研議的考量重點。

交通部表示，基隆捷運原先由台鐵通勤運輸改善為基礎，後來經由台北市、新北市、基隆市及交通部4首長多次協商後，捷運計畫才逐步成形。捷運路線延伸到南港，顯示北北基生活圈息息相關，反映民眾交通需求。未來基隆捷運完工後，將接軌大台北地區大眾運輸系統路網。

賴品妤表示，基隆捷運行經基隆河谷廊帶，周圍人口眾多，不同地區民眾需求也不同。她指出，捷運站興建將會影響周邊發展，未來一定要做好相關配套措施，提前規畫汽機車停車空間及公車停靠點，最後站點防水設施及噪音問題，也應該納入考量，施工時造成的交通影響也應先提前做好準備。