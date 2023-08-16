2023金門中秋博狀元餅記者會在「浯江書院」舉行，由KDC金門流行舞蹈團帶來精彩開場。(于家麒攝)

副縣長李文良歡迎大家到金門旅遊體驗，博狀元拿大禮，歡度不一樣的中秋節。(于家麒攝)

博狀元餅俗稱「博餅」，通常是投擲六粒骰子，利用骰子點數組合決定獎品。(于家麒攝)

「博餅」是以擲骰子方式進行，利用骰子點數的組合決定所得之獎品。(于家麒攝)

已停辦四年的五鄉鎮狀元決賽今年也重磅回歸，頭獎將獨得價值30萬元的黃金狀元金牌乙面。(于家麒攝)

名列國際大型觀光活動的「金門中秋博狀元餅」系列活動，今(16)日上午於浯江書院舉行發布記者會，正式宣告將自8月29日起展開為期一整個月的熱鬧活動，從金門航空站的迎賓博餅、店家集章博餅、網路博餅、博餅鄉鎮賽、博餅總決賽，到台北、台中、高雄鬧區快閃博餅體驗暖身，將為中秋佳節掀起一波民俗娛樂活動熱潮。此外，已停辦四年的五鄉鎮狀元決賽今年也重磅回歸，頭獎將獨得價值30萬元的黃金狀元金牌乙面，歡迎各地好手一起來試手氣、博大獎。

據了解，博狀元餅俗稱「博餅」，是以擲骰子方式進行，通常是投擲六粒骰子，利用骰子點數組合決定獎品，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動。相傳博餅是出生金門洪門港(后豐港)的鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲，讓官兵在中秋節玩上一把，進而在廈門、泉州、金門等地流傳，成為中秋佳節應景的民俗娛樂活動。

主持博餅活動記者會的副縣長李文良表示，金門中秋博狀元餅文化淵遠流長，今年已邁入第18年舉辦，每年中秋時節，男女老幼同樂博餅，傳響三百多年，2012年更登上台灣國際觀光年曆指標活動，今年自8月29日至9月29日舉辦，持續一個月，歡迎大家到金門旅遊體驗，博狀元拿大禮，歡度不一樣的中秋節。

觀光處長李銘培說明，今年六大系列活動超級精彩好康，其中最受矚目的是「店家集章博好禮」，民眾於各博餅特約店家消費即可集1枚戳章，集滿3枚不同店家戳章，即可參加抽獎，人人都有機會獲得萬元家電，千萬不要錯過難得機會，把好運帶回家。

李銘培也表示，為讓民眾體驗不一樣的金門在地特色的民俗活動，於博餅活動期間，縣府也在浯江書院設置大型的裝置藝術(時間為每日09：00-21：00)，歡迎大家一同前往拍照打卡，上傳到社群後即可獲免費博餅一次；除了實體活動，活動官網更有「線上博餅拿好禮」活動，民眾使用電腦、手機也能體驗博餅，感受氛圍，還可抽金門來回機票。

觀光處強調，為擴大疫後的觀光效益，已停辦四年的五鄉鎮狀元決賽今年也重磅回歸，決賽地點將在金湖鎮舉行，今年的頭獎將是價值30萬元的黃金狀元金牌，歡迎旅客和鄉親屆時一同共襄盛舉試手氣，把好康和好運通通帶回家。

觀光處表示，2023金門中秋博狀元餅自8月29日至9月29日期間舉辦，相關系列活動包括：

1.機場迎賓博好彩，8／29-9／29，每日8：30~17：30，在金門航空站-金門形象館，旅客憑機票可博餅一次。

2.店家集章博好禮，8／29-9／29，可在金門航空站-金門形象館、浯江書院領取集章卡一份後，到博餅特約店家消費蓋戳章，集滿3枚不同店家戳章，投入抽獎箱就可抽好禮。投彩券地點：金門航空站-金門形象館或浯江書院。

3.穿越古代博狀元，8／29-9／29每日9：00~21：00在浯江書院與裝置藝術打卡，上傳到社群後，即可獲免費博餅一次。

4.線上博餅拿好禮，8／29-9／29，最大獎是台金來回機票。

5.鄉鎮博餅賽，9／16五鄉鎮公所同時舉辦，預計席開497桌。

6.總決賽，9／24舉辦，由五鄉鎮賽所產生之桌狀元，角逐狀元王。

7.台灣快閃博餅，8／18台北市立動物園、8／19台中火車站、8／20高雄廣三SOGO百貨。

更多訊息請參考「2023金門中秋博狀元餅」活動官網：https：／／kinmen.travel／go／3YaOzYex