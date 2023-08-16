卡努颱風重創仁愛鄉，災後重建與救災期間中央與地方口水戰成為縣議會臨時會焦點。議長何勝豐今天感謝縣長許淑華在卡努風災後10多天的辛苦付出，對於中央與地方爭議，何勝豐則勸許淑華「為了爭取中央盡速協助仁愛鄉民重建，我們就忍耐一下沒關係啦！」他說「我們對中央只能拜託拜託再拜託，中央講什麼就接受啦！」

南投縣議會今天進行臨時會最後一天，議長何勝豐感謝縣長許淑華卡努風災後，10多天來奔走災區協助災區救災重建的辛苦與付出，但對於外界還是有罵聲，何勝豐勸許淑華「我們稍微忍耐一下沒關係啦！為了南投百姓，只要南投縣民認為縣府認真在做就夠了，我們忍耐一下，中央說什麼就接受啦！」

何勝豐說「對於中央，我們只能拜託、拜託、再拜託，希望中央趕快給南投縣仁愛鄉可以盡快重建家園」，他看著席中的許淑華說「沒關係啦，人家講什麼我們就接受」，而許淑華表情嚴肅但不斷點頭，似乎認同縣長勸說「相忍為南投」的建議。

勸許淑華忍耐之外，何勝豐也替南投縣政府說話，他直言行政院長從沒來過南投縣，不知道仁愛鄉長什麼樣子；內政部長可能曾經在基隆市擔任首長，但海港城跟山城完全不同，仁愛鄉公所到一個村就要開2、3小時，更何況南投仁愛鄉有16個村，這次最嚴重的就有7個村，他們真的不清楚！

「救災不是外界所想的這麼簡單！一個小林村就一個村，但仁愛鄉有16個村！」何勝豐說，原本仁愛鄉聯外道路100多條被大雨一下幾乎都斷了，正當災區重建重要時刻，他特別提到當初高雄小林村有慈濟跟永齡基金會等慈善單位協助遷村，永齡基金會還斥資10億元成立一個農園，讓小林村可以遷村後在當地就可以有工作重新生活，他也期盼這次政府做不到的，慈善機構也能協助。

縣議員蘇昱誠也說，遇到這次大災難，不該陷入中央與地方或黨派口水戰中，應齊心齊力救災復建幫助災民，尤其爭取中央補助從優從寬，「地方與中央要保持良好關係，為南投福祉做最大的努力，這是大家無法規避的責任。」