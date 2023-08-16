綜觀全國及各縣市今年上半年度贈與移轉，量體大戶還是六都，各都上半年都破千棟，新北市共計5,388棟數量最多，六都中年成長最高為桃園市，年增7.0%，六都以外上半年的贈與移轉成長更顯著，有六個縣市年增幅超過10%，依序為花蓮縣年增17.1%、基隆市16.6%、嘉義縣15.2%、嘉義市14.7%、台東縣10.3%、新竹市10.2%，贈與熱潮漫延到六都以外區域。

郎美囡指出，前一波房市多頭高價地區房價上揚，帶動周邊區域、價格基期低的縣市價量齊揚，因此財產規劃思維同步從主要都會區外溢至周邊區域，增加資產移轉規劃的需求，在實務運作方面，由於夫妻間贈與可免課贈與稅，若夫妻有巨額財產，並打算移轉給子女，便可夫妻相互贈與後，利用每人每年贈與免稅額244萬及子女婚嫁100萬做移轉，也能達到節稅效果，另一方面，許多贈與操作是移轉部分持份，例如贈與房屋1/3所有權，但在統計上仍為1棟，可能是贈與數量攀升的原因。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，目前每人每年贈與免稅額有244萬元，房屋評定現值較低的房產可有操作空間，不過贈與移轉受贈人取得房屋的價值偏低，需考慮受贈人之後將房屋賣出，是否會出現產生較高稅費的可能性，故建議贈與前應先行規劃，無論是贈與時採有負擔的贈與，抑或是轉售後善用重購退稅、房地合一自用稅率等方式，都是值得先評估的節稅作法。