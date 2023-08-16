民進黨立委吳思瑤今與民間團體開「以『文資』之名 讓象牙買賣 『借屍還魂』」記者會，指控北市文獻館的古物申設流程規定，讓象牙交易得以走後門，公告流程後，有101案、129 件保育類產製品被認定為古物，使保育類產製品借屍還魂，直言該規定根本獨步全球。

台灣動物社會研究會指出，宇珍國際公司2019年曾在拍賣會場陳列三批象牙物件，因爲違反野生動物保育法被起訴，一審判刑4月徒刑、緩刑2年，但二審認為，台北市立文獻館怠職，未定出保育類產製品申請古物的指定流程， 因此改判業者無罪。

該會指控，業者透過某北市議員陳情該案後，文獻館便迅速制定「文物提報指定一般古物(保育類野生動物產製品適用)申請作業流程」，使得二審法官誤認，沒有該流程，象牙製品就不能申請為古物，但2019年文資法修訂後，並無限制此類規定，台北市古物審議會也受理所有古物的指定申請，質疑是為業者脫罪，大開方便之門。

另外，在該流程公告前，北市指定的古物完全沒有任何保育類產製品，但公告後，卻有106案保育類產製品提出申請，其中101案被認定為古物，保育類產製品古物占全數53％，而依據相關規定，古物審議會須在會議前7日公告，開放申請旁聽，但網路皆沒有5次會議記錄，程序明顯有瑕疵。

民團提出三點要求，第一要求林物局應修改野保法施行細則，排除古物條件，全面禁止象牙交易；第二要求文化部應制定保育類野生動物產製品申請為古物的審議程序，以利各縣市遵循，並指定古物的落日期限，期限後不得再申請為古物；第三是宣稱為象牙、猛瑪象牙產製品的持有、買賣應加強查緝。

吳思瑤說，全球早在1989年禁止跨國象牙交易，但柯市府任內設定的申設流程，開放例外，讓不效人士走後門，幫業者脫罪，該流程獨步全球，古物審議會甚至有高達95％的通過率，相當怪異，質疑背後有議員施壓，才讓走入歷史的象牙買賣再度復活。

對此，北市文獻館長詹素貞說，該作業流程源起是因有議員協調會行文，希望有申請作業流程，但是一切都是依照文資法審議，作業流程僅是收件安排，每次審查都有案小組負責，也有公告旁聽，且為了確定古物並非現代製品，也有請動保處了解，但5次審查會，動保處都未阻止，因此可認是年代久遠的古物。

詹素貞表示，5次審查會都是逐年進行，並非密集通過，針對宇珍公司的二審判決，她也否認為業者開脫，強調文獻館都有向法院澄清，該物件沒有提報申請，不具備任何古物身份，她也對判決感到意外。