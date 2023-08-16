聯合國全球教育特使、前英國首相布朗今天表示，國際刑事法院（ICC）應將發生在阿富汗的性別歧視視為「反人類罪」，應對其展開調查並起訴相關負責人。

路透社報導，隨美軍在經歷20年的阿富汗戰爭後撤軍，塔利班（Taliban）重新掌權迄今已屆2週年之際，布朗（Gordon Brown）表示，他已致函國際刑事法院檢察官卡林汗（Karim Khan）表明自身觀點。

布朗告訴記者：「這是世界各地侵犯女孩及婦女人權的最壞示範，如果我們允許這種情況發生，放任他們免受懲罰，其他人可能會試圖做出同樣的事。」

自塔利班重掌政權以來，12歲以上女孩大多被排除在校園課堂外。塔利班也不讓多數阿富汗女性在援助機構任職，並關閉美容院、禁止女性進入公園，也不許女性在沒有男性監護人的情況下出門旅行。

布朗說：「國際刑事法院應將這種性別歧視視為『反人類罪』（Crimes Against Humanity），並對其進行調查，以提審並起訴相關負責人。」

卡林汗的辦公室沒有立即回應置評請求。卡林汗目前正在調查在過去20年間，涉嫌在阿富汗犯下的戰爭罪行。

塔利班表示，他們對於符合其對伊斯蘭律法（Sharia Law）詮釋的權利予以尊重。

布朗說，他認為塔利班內部存在意見分歧，部分喀布爾當局官員贊同讓女孩重返校園，但塔利班發源地暨最高精神領袖家鄉坎達哈（Kandahar）的領導人仍然反對。

布朗說：「我們必須說服這些認為女孩和婦女不應與男性享有同樣基本權利的神職人員，這是對伊斯蘭教的錯誤詮釋。」