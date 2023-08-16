日本知名女漫畫家佐野菜見著有《在下坂本，有何貴幹？》、《米奇與達利 惡童物語》等作品，深受粉絲喜愛，未料今（16日）KADOKAWA 旗下的漫畫雜誌「ハルタ」證實佐野菜見5日癌逝，享年36歲，家屬也公開她的遺言。

漫畫雜誌「ハルタ」透過官方推特宣布漫畫家佐野菜見於8月5日癌逝，7、8日舉辦告別式。據聲明指出，佐野菜見監修動畫《米奇與達利惡童物語》和準備新的連載作品時，發現自己得癌症，入院前曾表示：「如果熬過這關，感覺可以畫出很棒的漫畫」，沒想到抗癌1個月不敵病魔離世，編輯部形容「她是獨一無二的漫畫家」。

其家屬悲慟地證實噩耗，而佐野菜見的遺言隨之曝光，她留下：「人生真的過得很有趣，相信我將會前往一個更自由的世界，再會。」

佐野菜見2010年以短篇作品《無糖咖啡》正式出道，3年後著作《在下坂本，有何貴幹？》榮獲Comic Natalie大獎，2016年推出動畫版，連載4年的作品《米奇與達利惡童物語》動畫版將於10月播出，沒想到佐野菜見來不及看到便與世長辭，令粉絲感到悲傷又遺憾。