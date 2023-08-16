農曆7月「鬼月」有許多禁忌，民俗專家楊登嵙提醒，這個月外出在服裝上要注意別穿全黑、全白、全紅的服裝；忌過於暴露、露肩或有破洞的衣服；也要避免穿婚紗、披頭散髮，免得招來好兄弟。

1、禁同色系穿搭（全黑、全白、全紅）

黑白色系是衣櫃中常見衣物，但農曆7月要避免整身同色穿搭，若連身洋裝可用其他配件增添顏色。楊登嵙表示，全黑容易招來好兄弟；全白恐讓好兄弟以為有喪事，招來同類；全紅則會讓好兄弟聯想到血，想到以往過世的情境而觸景傷情，做出傷害人的事。

2、禁過於暴露、露肩衣服

農曆7月有許多「色鬼」徘徊，祂們特別喜歡衣服暴露的女生，尤其身穿「露肩」款式的女性；人在肩上及頭頂共有3道火，色鬼會想盡方法引導他人拍肩或頭，萬一火被拍滅，好兄弟就容易上身。特別注意在夜晚避免穿過於暴露的衣服，白天這樣穿，則要避免去陰氣較重的地方，像是墳場、醫院、靈骨塔、屠宰場、廢棄房子。

3、禁破洞衣服

農曆7月要避免「刷破設計風」的服裝，穿破衣、破褲容易讓好兄弟認為是「窮鬼」而當成同類。

4、禁穿婚紗

很多好兄弟都單身，穿婚紗會讓祂們嫉妒。

5、禁披頭散髮

鬼月不可長髮過腰或披頭散髮，會讓好兄弟以為是同類。

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