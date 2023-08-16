警方指出，占用車道停車將造成車道限縮，屬於違規停車。（苗栗警分局提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗市文峰街與周邊幾條巷道，沒有畫設路面邊線，民眾長期路邊停放車輛，造成民怨不斷，最近1個月以來，警方已告發58件違規，苗栗警分局呼籲，民眾依規定停車，以免荷包失血。

地方居民提到，過去認知就是白線或沒有畫線的地方，可以停放車輛，以前都沒事但現在卻有事，讓人無奈又氣憤，不理解違規原因。

苗栗警分局則表示，苗栗市文峰街、祥發街、自治路52巷等周邊巷道，都沒有畫設路面邊線，因此路邊停車，就等同是車輛占用車道，屬於違規停車，因此警方會依道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車予以逕行舉發，7月迄今計告發58件，處罰600以上、1200元以下罰鍰。

苗栗警分局指出，無論有無路面邊線，占用車道停車將造成車道限縮，導致車輛通過時，尤其大型車，無可避免跨越到對向車道，請勿任意停車影響交通安全及秩序，避免受罰得不償失。