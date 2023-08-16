TNCU全國淨灘日，苗栗場在竹南鎮假日之森海灘舉行。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

TNCU全國淨灘日，苗栗場在竹南鎮假日之森海灘舉行。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

TNCU全國淨灘日，將沿用國際ICC紀錄表。（蔡岳達提供／謝明俊苗栗傳真）

由一群住在台灣的外籍友人發起的TNCU全國淨灘日活動，今年邁入第7屆，今年的全國淨灘日將在8月19日在全台20餘個沙灘同步舉行，苗栗縣是由竹南鎮假日之森海洋基地SPOT Taiwan 贊助及帶領活動進行，主辦單位將在活動中帶領民眾認識海洋、水域活動安全及西海岸所面臨的問題，希望能透過淨灘活動引領大家反思如何減少海洋汙染，歡迎大家共同來參與。

這項台灣全國淨灘日活動是從7年前起，由一群熱愛台灣並居住在台灣的外國友人所共同發起組成了TNCU，這個組織的目的就是在清理台灣這個美麗的島嶼，並團結社區，創造一個更清潔、更綠色的未來。TNCU呼籲讓大家一起做出改變，為大家深愛的台灣留下持久的影響，大家可以共同為子孫後代創造一個更清潔、更可持續的環境。TNCU鼓勵大家不要錯過這個難得的機會，來共同成就一部偉大的事業。

經由TNCU成員努力，已將影響力擴展到全台各縣市，都有本地民眾跳出來共同參與。苗栗縣竹南鎮假日之森海洋基地SPOT Taiwa 衝浪運動推動人蔡岳達，長期投入苗栗縣衝浪活動推展，並成功讓苗栗縣政府認可將假日之森海域，設定為苗栗縣唯一海上運動專區，周邊海域及濱海沙灘的清潔維護，更是蔡岳達及所有衝浪愛好玩家的共同志願，因此，蔡岳達與一群玩家從一開始就響應了TNCU這項有意義的活動。

今年的全台淨灘日選在8月19日，在全台各地同步展開，估計全台將有20至25的個沙灘同時參與，這個淨灘活動不同於國內其它淨灘活動，只單純清理海廢垃圾而已，TNCU的淨灘活動是採取國際淨灘行動ICC紀錄表及規範進行，所有參與者在撿拾清理沙灘上的海廢垃圾的同時，還有填具國際淨灘行動ICC紀錄表，將各類海廢垃圾分門別類地統計，以做為長期觀察研究海廢垃圾形成的原因及消長狀況，提供更精確的海洋生態保育措施參考。

蔡岳達表示，苗栗場是由在海洋基地SPOT Taiwan贊助及帶領活動進行，主辦單位會將在活動中帶領民眾認識海洋、水域活動安全及西海岸所面臨的問題，期望透過淨灘活動帶領大家反思，海洋生態的重要性，歡迎大家共同來維護苗栗美麗的沙灘。