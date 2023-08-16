蘋果（Apple）iPhone 15系列備貨狀況受矚，韓國媒體報導，蘋果計畫增加產量，高階機種估占比約65%，鴻海集團在整體iPhone 15系列組裝比重估58%，中國立訊精密可能切入iPhone 15 Pro Max高階機種組裝。
韓國科技媒體The Elec於15日下午引述消息人士報導，今年底前，蘋果計畫增加iPhone 15系列及iPhone 14系列產量，減少iPhone 13系列產量。
The Elec引述消息指出，蘋果規劃今年iPhone 15系列產量約8630萬支，與6月底的生產規劃相比，iPhone 15系列產量估增加160萬支；今年iPhone 14系列產量規劃約9560萬支，較6月底的生產計畫相比增加180萬支，至於iPhone 13系列今年產量規劃減少20萬支。
報導預期，今年iPhone 15系列中，高階機種包括iPhone 15 Pro和Pro Max系列比重約65%，中階和入門級系列占比約35%，其中iPhone 15 Pro產量估2420萬支，iPhone 15 Pro Max產量估3180萬支。
The Elec預期，iPhone 15系列在第4季的生產計劃不僅比第3季多，且第4季Pro Max機種生產量將比Pro機種大幅成長。
觀察主要組裝代工廠商，The Elec預期，鴻海集團將占iPhone 15系列比重最多，占比估58%，中國立訊精密占比約28%，和碩占比約13%，緯創占比約1%。
報導預期，鴻海集團在iPhone 15、iPhone 15 Pro和Pro Max仍占有大部分組裝量，立訊則切入iPhone 15、iPhone 15 Plus及Pro Max機種，和碩則分食iPhone 15 Plus和Pro機種組裝，緯創組裝一部分的iPhone 15。
中國媒體日前報導，iPhone 15系列試產已啟動，8月中旬全面量產，預期iPhone 15系列備貨量較去年iPhone 14系列增加。
彭博（Bloomberg）資訊專欄作家葛曼（Mark Gurman）日前預期，iPhone 15系列可能在9月12日或13日在發表會中亮相，預估9月22日推出。
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